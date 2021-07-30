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Черногория выдала РФ ректора алтайского вуза, подозреваемого в растрате

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Черногория выдала России ректора алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени Пушкина Вячеслава Скворцова, которого следствие обвиняет в растрате в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2017 гг. ректор Скворцов совместно с директором филиала, используя свое служебное положение, растратили денежные средства университета на сумму 2 млн 491 тыс. 333 рубля. Они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров (договоров возмездного оказания услуг), которые в действительности не заключались и не выполнялись.

Скворцов обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

"Поскольку Скворцов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию Российской Федерации, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в феврале 2021 года он был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В марте 2021 года он был задержан на территории Черногории, после чего Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции обвиняемого в Россию.

В пятницу в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Скворцов будет доставлен в Россию, отмечается в сообщении.

Черногория РФ Вячеслав Скворцов

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