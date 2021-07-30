Атомная подлодка "Красноярск" спущена на воду в Северодвинске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения "Красноярск", построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М" для Военно-морского флота России.

"Церемония состоялась в Северодвинске на предприятии "Севмаш" 30 июля", - сказано в сообщении Минобороны России, распространенном в пятницу.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, разработчик - корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) "Красноярск" проекта "Ясень-М" относится к четвертому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся в интересах оснащения Подводных сил ВМФ России. Проектант - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отметил на церемонии спуска на воду АПРК "Красноярск", что "океанский Военно-морской флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта "Ясень-М".

Пополнение состава Подводных сил этими АПРК "наглядно демонстрирует этап активного оснащения нашего ВМФ подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов в мире", отметил Евменов, которого цитирует пресс-служба министерства обороны РФ.

"Это позволит ВМФ России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности государства с морских и океанских направлений", - сказал главком ВМФ.

Он выразил уверенность, "что взятые предприятием "Севмаш" темпы строительства атомных подводных лодок этого проекта позволят их передать в состав ВМФ в спланированные сроки с неизменно высоким качеством".