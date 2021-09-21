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Хроника последних дней СССР

В Керчи состоится церемония спуска на воду малого ракетного корабля "Аскольд"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник в Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд" проекта 22800, сообщает Минобороны.

"Планируется, что в этот же день Евменов в сопровождении начальников профильных управления Главного командования ВМФ проверит ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы и ознакомится с деятельностью руководства завода по развитию производственных мощностей предприятия", - говорится в сообщении.

Малый ракетный корабль "Аскольд" станет вторым корабль проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый - "Циклон" был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий - "Амур" находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

Керчь ВМФ

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