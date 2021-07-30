Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

На химкомбинате в Ростовской области после аварии произошел пожар

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) получили ожоги в результате аварии и пожара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне вечером.

Во время заполнения емкостей произошел взрыв и пожар, который быстро потушили. Семь человек госпитализированы, добавил источник.

По его словам, все пострадавшие - в тяжелом состоянии с химическими ожогами.

"Пока все они живы", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией спасателей и администрации предприятия по этому поводу.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.

Ростовская область Каменск-Шахтинский

Новости

Нарушение технологии названо причиной пожара на химкомбинате "Каменский"

Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции
Олимпиада-2020

Песков переадресовал МОК вопрос об отказе Первого канала транслировать ОИ в Крыму

Самарский полицейский зарезал школьницу, чтобы скрыть следы ДТП

Пандемия коронавируса

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль "Наука"

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Фуд-корты и аттракционы снова заработают в Петербурге со 2 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');