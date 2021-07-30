На химкомбинате в Ростовской области после аварии произошел пожар

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) получили ожоги в результате аварии и пожара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне вечером.

Во время заполнения емкостей произошел взрыв и пожар, который быстро потушили. Семь человек госпитализированы, добавил источник.

По его словам, все пострадавшие - в тяжелом состоянии с химическими ожогами.

"Пока все они живы", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией спасателей и администрации предприятия по этому поводу.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.