Нарушение технологии названо причиной пожара на химкомбинате "Каменский"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожар на химическом заводе "Каменский" в Каменске-Шахтинском был вызван нарушением технологического процесса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования", - сказал он.

Пострадали семь человек, врачи оценивают их состояние как критическое.

"У пострадавших диагностированы множественные глубокие ожоги химической этиологии. Поверхность тела поражена практически полностью", - сказал собеседник агентства.

Пожар на химкомбинате произошел вечером 29 июля при заполнении емкостей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.

Комиссия из министерства начала там проверку, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Он сказал, что на предприятии, по предварительной информации, от ожогов пострадали сотрудники, но не назваал число пострадавших.