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Михаил Горбачев: договор СНВ-1 стал основой всех дальнейших соглашений

Экс-президент СССР прокомментировал значение Договора 30 лет спустя после его подписания

Михаил Горбачев: договор СНВ-1 стал основой всех дальнейших соглашений
Михаил Горбачев
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Тридцать лет назад, 31 июля 1991 года, в Москве во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш подписали Договор СНВ-1.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал на эту тему с Михаилом Горбачевым.

- Сегодня историческая дата. Как вы через тридцать лет рассматриваете значение этого документа?

- Это не просто историческая дата. Этот Договор стал основой всех соглашений, которые были потом. Мало того, проблема стратегических наступательных вооружений еще не снята. Она и сейчас является насущной.

А что, кто-то на него нападает?

- Сейчас нет, но знаю, что раньше нападки были.

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- Пускай. Кто бы ни нападал, должны понимать, что сегодня в арсеналах осталось 15 процентов от того, что было на пике гонки вооружений. Вдумайтесь - всего 15 процентов, хотя и этого все равно много. Я говорил и буду повторять: надо идти дальше по этому пути.

Сегодня самое главное, конечно, что удалось сохранить СНВ-3, и я вижу его как преемника того первого Договора. Он позволяет начать переговоры о стратегической стабильности. Конечно, лучше было бы, если бы было сказано конкретнее "о стратегической стабильности и дальнейшем сокращении ядерного оружия".

- Из воспоминаний участников переговоров по заключению СНВ-1 знаю, что остро стоял вопрос о контроле. Американцы считали, что для нас эта проблема будет препятствием.

- Да, вопрос о контроле стоял.

- Значит, все-таки считали, что мы остановимся?

- Скорее, я думаю, это была попытка затянуть переговоры. И что? Мы согласились на самый строгий контроль, но на взаимной основе. И правильно сделали. Пусть будет самый строгий контроль. Повторяю, проблема еще не снята.

Но надо идти вперед и вперед, и я не устаю призывать к этому и Россию, и США.

- А как быть с Китаем и другими ядерными державами?

- В одном из интервью я вам говорил, что подключить другие ядерные державы можно, только если Россия и США станут договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений.

- А это возможно?

- Повторяю - надо идти вперед. Проблема есть, и она не снята . Но надо учесть опыт и идти вперед, не затягивая переговоры. Время… время!

Михаил Горбачев

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