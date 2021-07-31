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В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Еще 23 807 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 792 человека. Наибольшее число скончавшихся в Санкт-Петербурге - 74, в Москве - 73, в Краснодарском крае - 32. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 158 563.

Поправились и выписаны в РФ 5,608 млн пациентов, в том числе 19 771 за последние сутки.

В Москве зафиксированы 3 514 новых случаев заражения коронавирусом, 4 159 человек выздоровели. Субъектами с наибольшими темпами прироста вслед за Москвой являются Санкт-Петербург, где за сутки выявлены 1 915 заболевших, в Московской области - 1 592.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 265 873 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Хроника 09 января 2020 года – 31 июля 2021 годаПандемия коронавируса
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