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На Сахалине разбился Су-35

По данным источника "Интерфакса", пилот истребителя катапультировался и выжил

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Су-35 потерпел крушение в Сахалинской области, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Самолет Су-35 выполнял учебно-тренировочный полет. Однако сразу после взлета возникли неполадки и самолет разбился", - рассказал он.

Пилот катапультировался и остался жив. Его осматривают медики.

Су-35 - это многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++.

Сахалин Сахалинская область Су-35

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