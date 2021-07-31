На Сахалине разбился Су-35
По данным источника "Интерфакса", пилот истребителя катапультировался и выжил
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Су-35 потерпел крушение в Сахалинской области, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"Самолет Су-35 выполнял учебно-тренировочный полет. Однако сразу после взлета возникли неполадки и самолет разбился", - рассказал он.
Пилот катапультировался и остался жив. Его осматривают медики.
Су-35 - это многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++.