Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

Истребитель Су-35С. Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Истребитель Су-35 разбился во время учений в Хабаровском крае, сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря", - заявили в пресс-службе.

"Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, - сказали в штабе ВВО. - Угрозы здоровью летчика нет".

Отмечается, что расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа.

Ранее о крушении Су-35 "Интерфаксу" сообщил информированный источник.