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Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море
Истребитель Су-35С. Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Истребитель Су-35 разбился во время учений в Хабаровском крае, сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря", - заявили в пресс-службе.

"Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, - сказали в штабе ВВО. - Угрозы здоровью летчика нет".

Отмечается, что расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа.

Ранее о крушении Су-35 "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++.

Он разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ).

Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км.

Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Су-35 Хабаровский край ВВО

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