Семь человек пострадали при пожаре в общежитии нижегородского медуниверситета

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара в общежитии Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде пострадали несколько человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в общежитии номер 3 Медицинского университета. Проводилась эвакуация.

Открытое горение к настоящему моменту ликвидировано, спасены 25 человек: 15 из них были эвакуированы спасателями.