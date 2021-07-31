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Семь человек пострадали при пожаре в общежитии нижегородского медуниверситета

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара в общежитии Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде пострадали несколько человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в общежитии номер 3 Медицинского университета. Проводилась эвакуация.

Открытое горение к настоящему моменту ликвидировано, спасены 25 человек: 15 из них были эвакуированы спасателями.

Нижний Новгород

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