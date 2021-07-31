Студентов расселили из загоревшегося общежития нижегородского вуза
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Здание общежитии Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, где ранее в субботу произошел пожар, сильно пострадало от огня, сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в своем аккаунте в инстаграме.
Он уточнил, что возгорание произошло в одной из комна, здание общежития сильно повреждено, "выгорел четвёртый этаж и кровля".
"Здание пока непригодно для проживания, будем ремонтировать. Всех жильцов расселили по другим общежитиям", - добавил ректор.
Он уточнил также, что семеро пострадавших во время пожара отравились продуктами горения.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в общежитии ПИМУ пострадали семь человек, двоим из них потребовалась госпитализация.
С места происшествия были спасены 25 человек, еще 65 эвакуированы.
По перекрытиям пожар перешел на чердачное помещение.