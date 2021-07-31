Студентов расселили из загоревшегося общежития нижегородского вуза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Здание общежитии Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, где ранее в субботу произошел пожар, сильно пострадало от огня, сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в своем аккаунте в инстаграме.

Он уточнил, что возгорание произошло в одной из комна, здание общежития сильно повреждено, "выгорел четвёртый этаж и кровля".

"Здание пока непригодно для проживания, будем ремонтировать. Всех жильцов расселили по другим общежитиям", - добавил ректор.

Он уточнил также, что семеро пострадавших во время пожара отравились продуктами горения.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в общежитии ПИМУ пострадали семь человек, двоим из них потребовалась госпитализация.

С места происшествия были спасены 25 человек, еще 65 эвакуированы.

По перекрытиям пожар перешел на чердачное помещение.