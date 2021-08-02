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В Якутске частично возобновили движение на месте прорыва газопровода

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Частично восстановлено движение на автостраде в Якутске, перекрытое из-за утечки газа на подземном газопроводе.

"Движение в сторону Якутска возобновлено, движение в сторону аэропорта планируют открыть к 14 часам (8 часов мск)", - сообщает пресс-служба "Сахатранснефтегаза".

Специалисты управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаза" продолжают на месте ремонтно-восстановительные работы.

"В 22 часа 2 августа автострада в сторону центра будет перекрыта для проведения ремонтных работ. В ночь на 3 августа будет полностью восстановлено асфальтовое покрытие дороги в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 августа под дорожным полотном по ул.50 лет Октября в Якутске произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм. Погибших, пострадавших нет. Угрозы расположенным рядом зданиям нет. Жилые дома и социально значимые объекты под ограничение газа не попали. Эта ветка газопровода является резервным трубопроводом для обеспечения газа ГРЭС-1 города Якутск, на жизнеобеспечение объекта утечка газа не повлияла.

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