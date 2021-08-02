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В СВР заявили о "неплохом взаимодействии" с разведками западных стран

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - У российской разведки наладилось неплохое взаимодействие с коллегами из западных стран, в частности, по вопросам противодействия международному терроризму, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"В целом я могу вам с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие", - сказал Нарышкин в интервью программе "Соловьев Live".

По его словам, такое взаимодействие налажено, в частности, с Германией, Францией, Италией, Швейцарией, Австрией.

"У разведывательных служб есть своя ниша и ответственность, в том числе осуществляется большое взаимодействие с нашими коллегами по линии борьбы с международным терроризмом", - пояснил глава СВР, отметив, что с коллегами "очень активный ведется обмен разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, это не прекращается".

Говоря о нынешнем главе ЦРУ Уильяме Бернсе, который в свое время занимал должность посла США в Москве, Нарышкин отметил, что у него пока не было контактов с Бернсом, но руководитель СВР "довольно вежливо поздравил его письменно" с назначением на новый пост.

"Я не исключаю, что он выйдет на контакт", - сказал Нарышкин.

СВР Сергей Нарышкин

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