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Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщают американские СМИ.

До этого Бернса поддержал профильный комитет верхней палаты конгресса США.

Байден выдвинул Бернса на пост главы ЦРУ еще в январе 2021 года. По словам американского лидера, тот "обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию, а нам нужны эти качества, чтобы предотвращать угрозы и решать проблемы еще до того, как они достигнут нашей территории".

У сенаторов от обеих партий с самого начала не было возражений против этой кандидатуры. Однако в начале марта сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявлял, что будет блокировать утверждение Бернса до тех пор, пока не добьется более жестких санкций против "Северного потока 2". В четверг Круз согласился разблокировать процесс утверждения Бернса после того, как госдеп США пригрозил дополнительными ограничительными мерами компаниям, связанным с проектом строительства "Северного потока 2".

Завершение процедуры утверждения Бернса главой ЦРУ совпало с сообщениями СМИ о подготовке США новых санкций против "Северного потока 2".

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники писало, что администрация Байдена изучает возможность введения санкций против компании-оператора проекта газопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG. По сведениям агентства, под санкциями могут оказаться и страховая компания, которая работала с судами, задействованными в прокладке газопровода в Балтийском море, а также другие компании, предоставлявшие суда и материалы, необходимые для реализации проекта.

Бернс был американским послом в России с 2005 по 2008 год и участвовал в попытках перезагрузить отношения с Москвой в первые годы администрации президента Барака Обамы. Затем с 2011 по 2014 год он был первым заместителем госсекретаря США - в то время эту должность занимала Хиллари Клинтон - после чего ушел в отставку. Всего госслужбе Бернс посвятил 33 года, а с 2015 года стал президентом Фонда Карнеги за международный мир.

США Уильям Бернс

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