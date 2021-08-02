Росстат начал первую в РФ сельскохозяйственную микроперепись

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Росстат начал первую в России сельскохозяйственную микроперепись, она пройдет в течение всего августа (завершится 30 августа). Об этом сообщил руководитель службы Павел Малков на пресс-конференции в понедельник.

Напомнив, что обычно сельхозперепись проводится один раз в 10 лет и что предыдущая была в 2016 году, он заявил, что "сегодня такого шага для обследования недостаточно".

"За десять лет структура сельского хозяйства меняется до неузнаваемости. И чтобы обеспечить более точную госполитику, господдержку развития и стимулирования сельского хозяйства, необходимы более точные данные, - сказал он. - Микроперепись позволяет сделать моментальный снимок, оценить структуру сельского хозяйства страны. Это надо делать сейчас, не дожидаясь большой переписи".

Как отметил Малков, несмотря на то, что это микроперепись, это масштабное мероприятие. Оно пройдет во всех субъектах страны, охватит все сельхозорганизации и все фермерские хозяйства. Кроме того, пройдет выборочное обследование личных подсобных хозяйств. В переписи задействовано около 35 тыс. переписчиков.

Малков уточнил, что сельхозорганизации (их около 42 тысяч) и фермерские хозяйства (почти 145 тысяч) заполнять переписные листы будут сами.

"Переписчики придут в личные подсобные хозяйства. Всего им придется опросить около 16,5 млн владельцев таких хозяйств, - сказал он. - Переписчики также опросят председателей некоммерческих товариществ, например, садоводческих кооперативов, их в стране около 83 тысяч. Но непосредственно на дачу, к садоводу, переписчик не придет".

Из переписи исключены личные подсобные хозяйства, находящиеся в городской черте или в поселке городского типа, в небольших поселениях, где менее 10 домохозяйств, и в труднодоступных регионах страны.

"Это позволяет снизить затраты на проведение переписи. Но при этом будет получено максимально подробное представление о сельхозсекторе", - подчеркнул глава Росстата.

Затраты на проведение микропереписи оценены в 4,1 млрд рублей. "Большая часть – это оплата труда", - уточнил Малков, напомнив, что на сельхозперепись 2016 года было затрачено около 13 млрд рублей.

Малков также сообщил, что в текущей переписи существенно сокращена анкета. Так, сельхозорганизациям надо будет ответить на 12 вопросов вместо 27, как это было пять лет назад, фермерам – на 10 вместо 26, владельцам личных подсобных хозяйств – на 10 вопросов вместо 18. При этом он обратил внимание на то, что в рамках переписи не собираются персональные данные.

"Принципиально важно, что вся информация будет деперсонифицирована. Даже косвенная персонификация будет невозможна, для этого разработана специальная методика", - уточнил он.

При этом глава Росстата заявил, что вся работа основана на цифровых технологиях. Кроме планшетов, которыми снабжены переписчики, для уточнения границ земельных участков будут использоваться данные спутникового мониторинга, в шести регионах пройдет эксперимент по использованию беспилотников. "Все это вместе позволяет получить максимально корректную и точную информацию о структуре сельского хозяйства", - сказал он.

Малков также сообщил, что первые итоги микропереписи будут объявлены в ноябре этого года. "В следующем году подведем окончательные итоги, это вдвое быстрее, чем во время предыдущей переписи, за счет использования новых цифровых технологий", - сказал он.

Первая Всероссийская сельхозперепись была проведена в 2006 году, вторая – в 2016 году. Третья запланирована на 2026 год.