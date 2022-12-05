Третья Всероссийская сельхозперепись будет значительно отличаться от двух предыдущих

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Росстат начал подготовку к третьей Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в 2026 году. Она будет значительно отличаться от двух предыдущих, проведенных в 2006 и 2016 годах, сообщает статистическое ведомство.

"Работа на федеральном уровне уже начата. В федеральный закон "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" внесены изменения, в соответствии с которыми в сведения об объектах сельскохозяйственной переписи должна быть включена информация о социальной, инженерной, транспортной инфраструктуре сельских поселений", - сообщил замруководителя Росстата Игорь Васильев, процитированный в пресс-релизе.

По его словам, для получения этих данных планируется разработать новую форму переписного листа для органов местного самоуправления.

Помимо появления нового объекта переписи, планируется расширить и ее программу. В ней могут появиться данные по рыболовству, окружающей среде, аквакультуре, самозанятым.

"Рекомендациями программы всемирной сельскохозяйственной переписи ФАО ООН раунда 2020 года предусмотрены новые показатели - рыболовство, окружающая среда, выбросы парниковых газов. Помимо этого, заинтересованные ведомства предлагают дополнить программу переписи 2026 года сведениями о наличии аквакультуры и самозанятых в сельском хозяйстве. Отдельная большая задача - изучение вопроса участия сельскохозяйственных производителей в различного рода агропромышленных формированиях, в том числе в агрофирмах и агрохолдингах", - отметил Васильев.

По его словам, для контроля данных переписи будут применяться спутниковый мониторинг и беспилотники. "В рамках сельскохозяйственной микропереписи 2021 года беспилотные летательные аппараты хорошо зарекомендовали себя при проверке данных по хозяйствам населения, а спутниковый мониторинг - при контроле цифр по организованному сектору, - заявил замглавы Росстата. - По итогам космического мониторинга была проведена верификация данных по сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Всего было внесено свыше 12 тыс. исправлений в 20 регионах".

По его оценке, сочетание традиционных методов сбора и современных технологий позволяет существенно снизить нагрузку на респондента, обеспечить высокое качество получаемых данных и повысить скорость их обработки.

Всероссийские сельхозпереписи проводятся в РФ с 2006 года один раз в 10 лет. Микропереписи будут проводиться через пять лет, первая прошла с 1 по 30 августа 2021 года.