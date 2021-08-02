Российские туроператоры не заметили падения спроса на Турцию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россияне не отказываются от туров в Турцию, несмотря на лесные пожары, показал опрос туроператоров. В Турции в ряде провинций пожары приблизились к курортным зонам, из нескольких отелей приходилось эвакуировать отдыхающих.

"Загрузка бортов в Анталию, Даламан и Бодрум на ближайшие даты вылета составляет 100%. Правда, на прошлой неделе мы заметили снижение темпов бронирования по сравнению с предыдущей", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Там добавили, что некоторые клиенты просят поменять им регион отдыха, чтобы быть подальше от пожаров. Также появилась тенденция переноса дат заездов в Анталью и на курорты эгейского побережья Турции на сентябрь.

"Туристы и агенты уверены, что к сентябрю проблемы с пожарами на курортах будут полностью ликвидированы и можно будет продлить лето в Турции. По всей видимости, снижение темпов бронирований туров в Турцию является временным явлением", - резюмировали в "Интуристе".

"Спада продаж туров в Турцию не фиксируем. Глубина и темпы бронирования сохраняются на уровне предыдущих недель. Аннуляций тоже нет", - сказали в пресс-службе Tez Tour.

Не заметили падения спроса и в TUI Россия.

В Турции в условиях сильной жары на западном и южном побережьях с 28 июля бушуют лесные пожары, сгорели сотни гектаров леса. В Анталье леса горели рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство России в Анталье не рекомендовало туристам в целях безопасности покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В середине прошлой недели пожары начались в провинции Мугла, где находятся курорты Мармарис и Бодрум: там пришлось эвакуировать несколько отелей, где отдыхали российские туристы.

Всего с конца июля очаги возгорания были зафиксированы в 32 провинциях Турции, основную часть из них к понедельнику удалось взять под контроль.