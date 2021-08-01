Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Организация "Дети огня", признанная террористической в Турции, взяла на себя ответственность за поджоги лесных массивов в стране. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

По информации турецкой газеты, террористическая организация "Дети огня" связана с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена и признана террористической на территории Турции, в США и некоторых странах Евросоюза. Боевики взяли на себя ответственность за лесные пожары и заявили об этом в социальных сетях. Согласно заявлению организации, "турецкий режим не понимает другого языка", поэтому они решили "поставить его на колени огнем".

Ранее сообщалось, что турецкие экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию с 107 лесными пожарами в стране. Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров шесть человек погибли. Около сотни российских туристов эвакуировали из турецкого Бодрума. До этого в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране.