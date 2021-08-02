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"ЕвроХим" купит у норвежской Yara фосфатный проект в Бразилии за $410 млн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" заключил соглашение с норвежской Yara о покупке фосфатного проекта Serra do Salitre (штат Минас-Жерайс, Бразилия) за $410 млн, сообщила российская компания.

Проект, который планируется запустить в 2023 году, включает в себя открытый рудник по добыче фосфатного сырья и завод мощностью 1 млн тонн удобрений в год. К настоящему времени он реализован на 50%, однако рудник и обогатительная фабрика уже работают, производя 500-600 тыс. тонн апатитового концентрата в год и генерируя положительную EBITDA от его продажи.

Сделка позволит "ЕвроХиму" сократить зависимость от покупного фосфатного сырья, а также "создает потенциал для производства фосфорных и комплексных удобрений в Бразилии", отмечается в сообщении. Новый актив повысит эффективность Fertilizantes Tocantins - ведущей в стране компании по блендингу и дистрибуции минеральных удобрений, 100% которой "ЕвроХим" консолидировал в прошлом году.

С покупкой Serra do Salitre мощности "ЕвроХима" по выпуску фосфорсодержащих удобрений вырастут на 20%, до 6 млн тонн в год.

По оценке Yara, сумма сделки сопоставима с размером capex, необходимым для завершения проекта. Закрыть сделку планируется примерно в течение полугода.

Yara отмечает, что Serra do Salitre остается перспективным проектом, несмотря на вызванные пандемией задержки строительства. Решение о продаже обусловлено трансформацией стратегии компании.

"ЕвроХим" – один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, контролируется Андреем Мельниченко. Бразилия – один из крупнейших для компании рынков, на него в 2020 году пришлось 22% продаж.

ЕвроХим Yara Норвегия

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