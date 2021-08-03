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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:50Заразились
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Суд оштрафовал директора курской школы, заразившей COVID девять человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Льговский районный суд Курской области оштрафовал директора местной школы, которая посещала работу, находясь на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19. Об этом говорится в сообщении суда.

Было проведено эпидемиологическое расследование и определен круг лиц, общавшихся с директором по месту работы. По результатам обследования было выявлено девять человек с положительным результатом на коронавирус.

Суд признал директора школы, у которой подтвердилось заражение коронавирусом, виновной по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Не согласившись с данным решением, директор обратилась в областной суд с жалобой на вынесенное постановление. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

Курская область коронавирус

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