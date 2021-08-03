"Газпром нефть" займется развитием водородных технологий

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" вступила в совет индустриальных партнеров консорциума "Технологическая водородная долина"; компания будет участвовать в проектах по разработке технологий получения, транспортировки, хранения и использования водорода, а также утилизации углекислого газа, сообщила "Газпром нефть".

"Газпром нефть" уже производит более 100 тыс. тонн водорода на своих технологических площадках, в планах до 2024 года – выход на показатель в 250 тыс. тонн.

"Сейчас водород для "Газпром нефти" – не конечный продукт, а технологический агент для нефтепереработки. С 2015 года компания занимается проектами по улавливанию углекислого газа и закачке его в нефтяные пласты для поддержания пластового давления и увеличения нефтеотдачи. Такие технологии сейчас успешно применяются на месторождении Русанда компании NIS в Сербии – совместного предприятия "Газпром нефти" и правительства Сербии", - отмечается в пресс-релизе.

Консорциум "Технологическая водородная долина" создан в России в ноябре 2020 года по инициативе вузов совместно с Российской академией наук при поддержке органов исполнительной власти и промышленных компаний.

Индустриальными партнерами консорциума стали крупные российские компании: "СИБУР", "РЖД", "Северсталь", "Трансмашхолдинг", "Росатом", "ТМК" и другие. Ключевыми регионами работы консорциума станут Томская, Сахалинская, Самарская области, а также город Черноголовка Московской области. Планируется, что в 2022 году в этих территориях уже могут появиться первые пилотные проекты в области водородной энергетики и специализированные образовательные программы подготовки инженеров и исследователей.