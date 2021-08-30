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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Киев захотел построить трубопровод для водорода Украина-ЕС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос создания продуктопровода для водорода Украина-ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года введено в действие указом президента от 28 августа, который опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения.

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До 31 октября необходимо также разработать и утвердить перечень мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров.

Министерство энергетики Украины в июне объявило о вступлении в Европейский альянс чистого водорода для координации усилий в развитии водородной энергетики.

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала "Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы" и учредила Европейский альянс чистого водорода, в состав которого, в частности, вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк. Членами альянса являются такие ведущие энергетические и промышленные компании Европы, как Electricite de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, Areva H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group и др.

Ранее более 20 украинских компаний уже присоединились к водородному альянсу ЕС, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины". Среди ключевых задач альянса - привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.

Инвестиционный потенциал рынка водорода в ЕС оценивается в 470 млрд евро до 2050 года.

Украина ЕС водород

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