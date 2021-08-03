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Дым от пожаров в Якутии заволок небо над научной станцией в Арктике

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре добрался до научных станций в Арктике, сообщается в телеграм-канале НИИ Арктики и Антарктики (ААНИИ).

Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив).

"По словам полярников, видимость из-за густого дыма упала до 500 метров, небо заволокло, а в воздухе ощущался удушающий запах гари. Тревожная ситуация продолжалась более 20 часов в воскресенье и в меньшем масштабе (в районе трех часов) повторилась на следующий день", - говорится в публикации.

После изменения направления ветра дым рассеялся. В ААНИИ уточнили, что в настоящий момент ученые продолжают наблюдения, работа на базе ведется в штатном режиме.

Небольшое задымление наблюдалось также на ледовой базе Мыс Баранова (остров Большевик, архипелаг Северная Земля), которая находится в 700 км к северо-западу от Хастыра.

В Якутии, где горят более 1,3 млн га леса, введен режим ЧС регионального характера.

Якутия Таймыр Арктика

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