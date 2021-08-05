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Дополнительные силы направят в Якутию на тушение лесных пожаров

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дополнительно 128 человек направят для усиления группировки федеральных лесопожарных на территории Якутии, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

Такое решение принял министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов по итогам встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.

"Проблема нехватки профессиональных кадров в области лесопожаротушения остается на сегодня острейшей для республики. (...) В ближайшие дни дополнительно 128 человек будут перебазированы в Якутию с Северо-Запада страны и Западной Сибири", - говорится в сообщении.

Кроме того, Козлов дал поручение продолжить работу по вызыванию осадков, так как эта технология хорошо себя зарекомендовала и очень помогает наземным силам при тушении огня. "Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием для искусственного вызывания осадков будет работать в Якутии столько, сколько это необходимо", - уточняется в сообщении.

На территории Якутии зафиксировано более 170 природных пожаров на площади около 2,5 млн га. Как сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия Минприроды Александр Козлов

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