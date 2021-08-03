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В РГПУ имени Герцена сменился ректор

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сергей Богданов 2 августа был освобожден от должности ректора Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ), поскольку 1 августа истек срок заключенного с ним трудового договора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Таким же приказом министра просвещения Сергея Кравцова и.о. ректора РГПУ с 3 августа назначен Василий Рабош - заместитель ректора по работе с регионами.

В пресс-службе РГПУ пообещали скоро выпустить дополнительное сообщение о кадровых перестановках.

Богданов был избран ректором вуза осенью 2017 года. Министерство образования долго не согласовывало его кандидатуру.

Богданов, который до этого работал проректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), находился под вниманием следственных органов. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Богданова подозревали в нанесении ущерба СПбГУ на 11,6 млн рублей. Через две недели уголовное дело было закрыто.

Исполняющий обязанности ректора РГПУ Рабош - доктор философских наук, профессор, организует работу по дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации профессорско-преподавательского состава, говорится на сайте вуза. Область его научных интересов - проблемы высшего профессионального образования, философия образования, философская антропология. Рабош входит в два докторских диссертационных совета и в президиум Российского философского общества.

РГПУ Минпросвещения Сергей Богданов Василий Рабош

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