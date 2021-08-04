В ХМАО завели уголовное дело после столкновения моторной лодки и теплохода

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту столкновения моторной лодки и теплохода на реке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в результате чего погиб человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В сообщении уточняется, что при столкновении судов погиб 25-летний мужчина – собственник моторной лодки, еще двое мужчин, 48 и 25 лет, получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел вечером 28 июля на 112-м км реки Конда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Теплоход "Следопыт", плывший с баржой по маршруту Болчары - Ханты-Мансийск, перевозил четыре автомобиля, пассажиров на борту не было. Несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном.