АТОР оценила рост стоимости отдыха для россиян в РФ и за рубежом в 25%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Стоимость отдыха на внутренних и зарубежных направлениях для российских туристов выросла в 2021 году в среднем на 25% по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По сути дешевых или горящих спецпредложений со снижением цены на 30 и более процентов больше нет. Бюджетный отдых сохранился на внутренних курортах и турецком направлении, где есть чартеры и можно маневрировать ценой. На большинстве направлений спрос превышает предложение, дефицита туристов нет и нет конкурентной борьбы со стремлением снизить цены, чтобы перехватить клиентов. Средняя стоимость отдыха, независимо от вида туризма, внутреннего или выездного, по сравнению с 2019 годом выросла процентов на 25. Это средняя температура по больнице, так как на некоторых направлениях - в Арабских Эмиратах, на Кубе, Греции динамика роста больше, чем 25%. В Турции, наоборот, меньше", - сказала она на онлайн-пресс-конференции.

Кроме того, по словам Ломидзе, туроператоры отмечают существенный крен спроса в сторону бронирования отелей дорогого или премиального сегмента.

"Это касается и внутренних, и выездных направлений. Это началось еще в 2020 году, а сейчас стало однозначной тенденцией. В первую очередь выкупается то, что дорого. Причина - очевидная: многие сократили доходы и соответственно расходы на путешествия, а премиальный сегмент остался в стабильном положении и может свободно распоряжаться деньгами и тратить их на отдых", - добавила эксперт.

Еще одной тенденцией сезона 2021 года, по ее словам, стало нежелание туристов бронировать заранее - глубина продаж не превышает 3-4 недели.

"Туристы хотят бронировать чуть ли не перед поездкой, и это объяснимо новыми условиями, в которых живет весь мир. Люди боятся, что страна будет закрыта, что они сами заболеют, что внезапно изменятся условия и они не успеют сделать какую-то справку. На наш взгляд, эта тенденция сохранится до следующего года, даже если пандемийная угроза будет снята", - подчеркнула Ломидзе.

Кроме того, по ее словам, туристы стремятся бронировать так, чтобы от билетов, отелей или пакетных туров можно было отказаться без штрафов.

"Из особенностей сезона можно выделить стремление туристов брать все возвратное. Если мы говорим о самостоятельном бронировании отелей либо билетов, стараются забронировать такие, чтобы можно было вернуть или перенести без штрафов. Если мы говорим о турпакетах, там нет понятия возвратных пакетов, но люди все равно пытаются подстраховаться и возможные потери минимизировать", - сказала она.