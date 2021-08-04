Аксенов потребовал увольнения главы курорта в Крыму за ослабление COVID-мер

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главе крымского курортного поселения Песчаное грозит увольнение по суду, если она не уволится сама после превышения полномочий, которое привело к ослаблению коронавирусных ограничений, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Ситуация вышла за грань, глава сама принимает какие-то акты... Главе поселения рекомендую написать заявление и уйти в отставку. Может не уходить, но тогда это будет сделано по следствию либо суду. Я результат этот обеспечу", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Он также поручил отправить в поселение все службы с проверками и заявил о намерении привлечь к разбирательству прокурора республики.

Песчановское сельское поселение - популярный у туристов прибрежный поселок в Бахчисарайском районе Крыма. Его возглавляет Ольга Твердова.

Глава администрации района Людмила Пучкова пояснила, что руководитель поселения самовольно своим распоряжением разрешила заведениям общепита работать ночью, что противоречит указу Аксенова.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом немного пошло на спад.