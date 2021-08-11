В Крыму ослабили COVID-ограничения для аквапарков и фудкортов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Крымский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил аквапаркам региона работать по шесть дней в неделю с санитарным днем в среду, а в Симферополе разрешил открыть аттракционы и фудкорты в торговых центрах. О этом на заседании штаба объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он объяснил это решение тем, что ситуация с коронавирусом на полуострове "более-менее стабилизировалась".

В середине июля он запретил работу фудкортов, а аквапарки и аттракционы обязал проводить дезинфекцию не один день в неделю - а дважды, по средам и воскресеньям.

"Симферополь за последние четыре недели имеет отрицательный темп прироста, на сегодняшний день цифры заболеваемости там остаются ниже среднереспубликанского в течение последних четырех недель, поэтому принято решение по Симферополю снять ограничение", - добавила в среду руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму начался со второй декады июля. Суточный прирост некоторое время держался выше 400 новых случаев заражения в сутки, но затем пошел на спад.