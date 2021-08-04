СК начал проверку из-за отказа пустить подростка с аутизмом в аквапарк

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщений о том, что в аквапарк города Волжского Волгоградской области не пустили подростка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Также проверку инцидента организовала и прокуратура.

Ранее в СМИ сообщалось, что 3 августа семью астраханцев с детьми, прибывшими в город Волжский, не пропустили на территорию местного аквапарка. По словам матери семейства, администрация аквапарка отказала в посещении ее 14-летнему сыну, страдающему аутизмом.