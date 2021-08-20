Административное дело завели за отказ пустить в аквапарк Волжского подростка с аутизмом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении директора аквапарка в городе Волжский за отказ пустить ребенка с аутизмом на территорию развлекательного комплекса, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 14.8. КоАП РФ - отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях индивидуального предпринимателя содержатся признаки нарушения законодательства РФ.

Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку информации о том, что в аквапарк города Волжского не пустили подростка-инвалида. Прокурорская проверка показала, что не было законных оснований для отказа ребенку в посещении аквапарка, инициирован вопрос о привлечении владельца заведения к административной ответственности.