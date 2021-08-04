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Глава Ингушетии переболел коронавирусом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал о последствиях заражения коронавирусом после того, как сам переболел.

"Плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Могу говорить об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта. Сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно", - сказал "Интерфаксу" Калиматов.

При этом глава северокавказской республики сообщил, что не успел привиться, хотя уже собирался это сделать, болезнь его опередила.

"Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса", - заверил руководитель субъекта РФ.

По его данным, текущая статистика показывает неутешительную картину: за последние два месяца в республике из-за вируса умерли 39 человек, а в стационары медучреждений ежедневно поступает более 50 человек, реанимации переполнены.

Калиматов отметил, что власти принимают все возможные меры, но их будет недостаточно, если люди сами, в первую очередь, не поймут всю ответственность за свои и чужие жизни.

"Имамам мечетей необходимо разъяснить людям, что массовые коллективные молитвы без соблюдения дистанции и других защитных мер, могут усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. На свадьбах и похоронах, по мере возможности, надо ограничивать массовость и обеспечивать присутствующих средствами защиты", - считает он.

Глава Игушетии призвал жителей республики пройти вакцинацию, что позволит остановить эпидемию.

Хроника коронавируса. Август.

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Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации
Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Махмуд-Али Калиматов Ингушетия Коронавирус

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