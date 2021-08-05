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Локализован пожар на заводе "Газпром переработки" на Ямале

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа локализовали пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка"), угрозы распространения огня больше нет, сообщила пресс-служба "Газпром переработки".

Там подтвердили, что на заводе никто не пострадал.

На предприятии остановили производственные мощности: "Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата".

Причины возгорания выясняет специально созданная комиссия.

Возгорание произошло в четверг в 1:18 по московскому времени на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода (расположен в 23 км от Нового Уренгоя).

В МЧС по ЯНАО ранее сообщили, что получили сигнал о пожаре в 2:53 по Москве и уже восемь минут спустя на месте была первая бригада.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" зарегистрирована в 2007 году, объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ, Оренбургский ГПЗ, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Газпром Газпром переработка ЯНАО Новый Уренгой МЧС

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