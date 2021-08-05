Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Бокс08:00Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнееБокс08:00Мужчины, 1/2 Финала  РоссияПодробнее

Два Superjet по технической причине прервали полет минувшей ночью

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" Челябинск-Москва утром в четверг по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, в ближайшее время пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

"На борту 84 пассажира, в том числе двое детей. Все чувствуют себя хорошо. Обеспечены водой и питанием. Резервный лайнер уже стоит, в 11.20 они вылетают", - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что рейс вылетел в 5:25 по местному времени (3:25 по Москве) и вернулся в 6:25 (4:25 по Москве).

Как уточнили агентству в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, на борту сработал датчик неисправности системы.

"Сработал датчик низкого давления в топливной системе. В связи с этим командир корабля принял решение вернуть борт в аэропорт вылета", - сказали в пресс-службе.

Информированный источник сообщил, что вернувшийся в Челябинск самолет – Superjet-100.

Инцидент с рейсом Екатеринбург-Москва

За четыре часа до этого экипаж другого Superjet-100, совершавшего рейс Екатеринбург-Москва, бы вынужден совершить экстренную посадку в Казани в ночь на четверг из-за разгерметизации.

"Спустя порядка 40 минут после вылета на высоте около 10 тысяч метров произошла разгерметизация. Экипаж запросил аварийное снижение до 3 тысяч метров", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник..

При этом командир запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. "Диспетчеры предложили совершить посадку в Казани. Самолет направился туда на минимально допустимой высоте и благополучно приземлился", - сказал источник.

Superjet-100 Россия Челябинск Москва Екатеринбург Казань

Новости

Полностью потушены пожары в приморском заповеднике "Сихотэ-Алинский"

Пандемия коронавируса

Петростат связал с коронавирусом 15% смертей в Петербурге в 2020 году

"МБХ медиа" закрывается

"МБХ медиа" закрывается
Пандемия коронавируса

В России за сутки умерли от COVID-19 еще 794 человека

В России за сутки умерли от COVID-19 еще 794 человека

В хакасском селе убили семью из пяти человек

"Правозащита Открытки" прекращает работу

Проверки авиатоплива обнаружили в половине проб опасные для самолетов примеси

"Открытые медиа" заявили о прекращении работы

В Магадане построят лыжный стадион имени Вяльбе и трамплин за 2,1 млрд рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');