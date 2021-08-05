Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва приземлился в Казани
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет Superjet, подавший сигнал бедствия, экстренно сел в Казани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Самолет запросил посадку в Казани по технической причине. Возможно произошла разгерметизация. Лайнер приземлился", - сказал источник.
Предварительно самолет снизился до 7 тыс. футов и несколько минут продолжал полет на минимально допустимой высоте.
Ранее сообщалось, что самолет Екатеринбург - Москва спустя подал сигнал бедствия и начал снижение.