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Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва приземлился в Казани

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет Superjet, подавший сигнал бедствия, экстренно сел в Казани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет запросил посадку в Казани по технической причине. Возможно произошла разгерметизация. Лайнер приземлился", - сказал источник.

Предварительно самолет снизился до 7 тыс. футов и несколько минут продолжал полет на минимально допустимой высоте.

Ранее сообщалось, что самолет Екатеринбург - Москва спустя подал сигнал бедствия и начал снижение.

Казань Екатеринбург Москва

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