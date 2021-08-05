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Бросившей детей в замусоренной квартире жительнице Ульяновская предъявили обвинения

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение матери двоих детей пяти и двух лет, найденных без присмотра в захламленной квартире в Ульяновске.

СКР сообщает, что женщина обвиняется по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).

По данным следствия, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих маленьких сына и дочь одних дома на длительное время, не обеспечив их едой и одеждой.

Кроме того, сообщает СКР, она неоднократно применяла физическую силу в отношении пятилетнего мальчика.

31 июля в одной из квартир дома в Засвияжском районе Ульяновска были обнаружены мальчик 2016 г.р. и девочка 2019 г.р. Взрослых в квартире не было, а помещение находилось в непригодном для нормальной жизни детей состоянии: отсутствовали мебель, холодильник, плита. В квартире антисанитарные условия. У детей не было одежды и обуви.

На опубликованных фотографиях квартиры видны оборванные обои, наваленные повсюду кучи мусора и вещей.

В настоящее время малыши помещены в лечебные учреждения.

Ульяновск

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