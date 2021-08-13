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В Ульяновске поместили в детский дом двух детей, найденных в замусоренной квартире

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Двое маленьких детей, мать которых оставила их одних в замусоренной квартире в Ульяновске, изъяты из семьи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу.

"В настоящее время дети пяти и двух лет изъяты из семьи и пребывают в подшефном специальном коррекционном доме для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом Детства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что матери детей судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, 31 июля в одной из квартир дома в Засвияжском районе Ульяновска были обнаружены мальчик 2016 г.р. и девочка 2019 г.р. Дети находились дома без присмотра, их мать отсутствовала. Само жилое помещение находилось в непригодном для нормальной жизни детей состоянии: отсутствовали мебель, холодильник, плита. В квартире антисанитарные условия. У детей не было одежды и обуви.

На опубликованных фотографиях квартиры были видны оборванные обои, кучи мусора и вещей.

По данным следствия, женщина с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей одних дома на длительное время, не обеспечив их едой и одеждой. Кроме того, она неоднократно применяла физическую силу в отношении старшего ребенка – пятилетнего мальчика. Матери малышей были предъявлены обвинения по статье 125 (оставление в опасности), статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункту "г" части 2 статьи 117 (истязание заведомо несовершеннолетнего лица) УК РФ.

Ульяновск

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