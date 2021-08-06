Хабаровских дачников попросили вывезти урожай в преддверии нового паводка

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Речные перевозки на левый берег Амура приостановят с ростом уровня реки, дачников просят позаботиться о своем урожае и вывезти его заранее, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

"Администрация города призывает всех дачников как можно быстрее вывезти урожай со своих приусадебных участков и подготовить их к возможному паводку", - говорится в сообщении.

Речные перевозки приостановят при уровне Амура в 530 см. Сейчас он поднялся до 447 см. Неблагоприятным считается уровень 450 см.

"К концу следующей недели вода может подняться до отметки 6-6,5 метров, в результате чего будет подтоплено свыше 1500 дачных участков, расположенных на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный", - сообщает пресс-служба.

Пока дачников перевозят в штатном режиме, но уже подтоплено несколько остановок для теплоходов.

Администрация просит жителей не рисковать и отказаться от поездок на левый берег в период прохождения паводка.