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МЧС предложило запретить возделывать ежегодно затопляемые земли

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС Евгений Зиничев предложил ввести мораторий на хозяйственное использование земель, которые находятся в зоне прохождения паводков, и проработать механизм переселения людей, которые живут на этих участках, и выплаты им компенсаций. Он сказал это на совещании у президента по пожарам и паводкам.

Чтобы защитить граждан от наводнений, министр также предложил построить постоянные защитные сооружения в наиболее уязвимых местах.

"Если раньше мероприятия по возведению временных дамб и сооружений были крайней мерой, то сейчас они являются неотъемлемой частью мероприятий по противодействию стихии. В этой связи предлагается рассмотреть вопрос строительства постоянных защитных сооружений и дамб в наиболее уязвимых местах", - сообщил Зиничев.

По словам главы МЧС, за отчетный период 2021 года паводком было затронуто более 440 населенных пунктов в 63 регионах. Сейчас в 29 населенных пунктах остаются подтопленными 63 жилых дома, 19 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков.

МЧС Евгений Зиничев

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