Крымчанин получил 13 лет колонии за убийство ребенка из-за плача

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил 24-летнего жителя Бахчисарая к 13 годам колонии строгого режима за убийство своей дочери, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в пятницу.

Следствием и судом установлено, что "отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, совершил ее убийство", говорится в сообщении. "Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу", - заявила Постнова.

Как уточнили в прокуратуре республики, мужчина пытался обмануть следователей: он заявил, что девочка умерла от отравления газом, и заставил сожительницу подтвердить это. Однако медэкспертиза показала, что смерть наступила в результате удушения. В итоге отец во всем сознался.

Уголовное дело расследовали по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Преступление было совершено в начале января этого года.