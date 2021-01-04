Крымчанин задушил дочку крестиком и пытался выдать это за отравление

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Крымские следователи возбудили уголовное дело об убийстве девочки в возрасте 1,5 лет, подозревается ее 23-летний отец, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в понедельник.

По ее словам, тело девочки без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из домов Бахчисарая 3 января. Однако результаты медэкспертизы показали, что смерть наступила в результате удушения.

"Установлено, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, схватил за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее", - сказала Постнова.

Как выяснили следователи, мужчина злоупотреблял спиртным, постоянно избивал детей и супругу. После убийства он придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправной печки и заставил жену подтвердить это, угрожая расправой, пояснили в СКР.

Мужчина задержан, на допросе он подтвердил обстоятельства совершенного преступления. Следствие готовится предъявить ему обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), а также планирует оценить обстановку в семье и действия представителей служб профилактики.