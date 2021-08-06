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Прокуратура заинтересовалась жалобами петербуржцев на шум самолетов

Прокуратура заинтересовалась жалобами петербуржцев на шум самолетов
Фото: Татьяна Белякова/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по поводу возможного превышения допустимого уровня шума самолетами, летающими над жилыми кварталами в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка начата в связи с публикациями СМИ. При наличии жалоб местных жителей будет назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, в рамках которой специалисты смогут замерить в квартирах уровень шума от летающих самолетов.

В прокуратуре добавляют, что 10 августа с 9:00 до 18:00 будет работать горячая линия по этому вопросу. Представители надзорного ведомства предлагают горожанам, страдающим от шума самолетов, позвонить по телефону +7 (911) 973-22-00 и оставить жалобы.

В июле после обращений жителей прилегающих к аэропорту "Пулково" микрорайонов Петербурга Роспотребнадзор выдал ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет "Пулково") предостережение о "недопустимости нарушения обязательных требований законодательства".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, пояснил, что происхождение шума, на который жалуются жители, требует уточнения. "Аэропорт осуществляет наземное обслуживание самолетов, а шум, который доставляет дискомфорт, возникает, вероятно, от самолета в воздухе. Но это может быть и шум от КАДа (Кольцевая автомобильная дорога - ИФ), например", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе разбирательства также могут возникнуть вопросы к застройщикам, связанные с расположением новостроек в прилегающих к "Пулково" микрорайонах и получения разрешений на строительство в этих местах.

В свою очередь в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" "Интерфаксу" сообщили, что оператор "Пулково" разделяет обеспокоенность местных жителей. "Воздушные ворота северной столицы" обратились в авиакомпании и в ведомство по управлению воздушным движением с просьбой обратить внимание на возникшую ситуацию", - сказано в сообщении пресс-службы.

Там уточняется, что деятельность аэропорта сфокусирована на наземном обслуживании воздушных судов, а авиационный шум, о котором идет речь в жалобах жителей прилегающих территорий, возникает при движении самолетов в воздухе. "Траектории взлета и посадки воздушных судов утверждаются Госкорпорацией по организации воздушного движения", - пояснили в пресс-службе.

Пулково Петербург Воздушные ворота северной столицы

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