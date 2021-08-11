Петербуржцы стали массово жаловаться прокурорам на шум самолетов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Массовые жалобы поступают по поводу возможного превышения допустимого уровня шума самолетами, летающими над жилыми кварталами на юго-западе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство открыло "горячую линию", на которой местные жители, страдающие от шума летающих самолетов, могли оставить жалобы.

"В прокуратуру обратились 89 человек. (...) Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку с привлечением соответствующих специалистов. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили о начале проверки в связи с публикациями СМИ с жалобами жителей прилегающих к аэропорту "Пулково" микрорайонов пожаловались на шум самолётов, летающих над домами.

В пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом "Пулково") "Интерфаксу" сообщали, что оператор Пулково "разделяет обеспокоенность местных жителей", в связи с чем обратился в авиакомпании и в ведомство по управлению воздушным движением с просьбой обратить внимание на возникшую ситуацию. В ВВСС уточнили, что деятельность аэропорта сфокусирована на наземном обслуживании воздушных судов, а "авиационный шум, о котором идет речь в жалобах жителей прилегающих территорий, возникает при движении самолетов в воздухе". Траектории взлёта и посадки воздушных судов утверждаются Госкорпорацией по организации воздушного движения.