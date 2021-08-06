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Три человека получили ожоги, катаясь на катамаране по челябинскому озеру

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту инцидента с катамараном на озере Тургояк в Челябинской области, сообщает управление.

"По предварительной информации, 6 августа на озере Тургояк Челябинской области в результате технической неисправности двигателя катамарана пострадала женщина и двое детей - 8 и 11 лет, с ними работают медики", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Позже следственное управление уточнило, что пострадали женщина, 10-летний ребенок, а также 18-летняя девушка.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в свою очередь сообщила, что женщина и двое детей получили ожоги в результате возгорания аккумулятора катамарана во время прогулки. Их доставили в больницу.

По предварительным данным ведомства, катамаран принадлежал физическому лицу.

Транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что пострадавшие госпитализированы с небольшими ожогами.

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