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На владельца катамарана завели дело после инцидента с ожогами на озере Тургояк

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело завели в отношении владельца катамарана, на котором во время прогулки по озеру Тургояк (Челябинская область) получили ожоги три пассажира.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)" в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в том, что он организовал опасные перевозки на озере Тургояк, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник..

По данным следствия, 6 августа около 16:30 (14:30 по Москве) на катамаране на прогулку по озеру вышли семь пассажиров. Аккумулятор, расположенный по правому борту, вышел из строя, произошло воспламенение, две женщины и ребенок 10 лет получили ожоги.

Следователи установили, что судно не имеет бортового номера, не зарегистрировано в Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России, а у владельца нет прав на управления моторным судном.

Следователи осмотрели катамаран, будут проведены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали женщина, 10-летний ребенок, а также 18-летняя девушка. Они были госпитализированы с небольшими ожогами.

Челябинская область

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