Умер один из создателей отечественного ядерного оружия Юрий Трутнев

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На 94-м году жизни умер известный советский и российский ученый, один из создателей ядерного и термоядерного оружия Юрий Трутнев, сообщило в пятницу издание Росатома.

"Ушел из жизни выдающийся ученый, создатель отечественного ядерного и термоядерного оружия Юрий Трутнев. Ему было 93 года", - сообщила корпоративная газета "Страна Росатом".

"Среди его регалий - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", академик РАН, доктор технических наук, первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики). Его знали как яркого и сильного человека. Железный характер, настойчивость и сила воли позволяли ему всегда успешно преодолевать трудности. Он до конца своих дней продолжал работать и решать сложные научные задачи, тонко шутить и зажигать молодежь на победы", - говорится в сообщении.

Трутнева считают одним из создателей отечественного "ядерного щита". Он внес ключевой вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.

Имя Трутнева стоит в одном ряду с такими выдающимися учеными-ядерщиками как Юлий Харитон, Яков Зельдович и Андрей Сахаров, отмечал бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин.