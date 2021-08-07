Физик-ядерщик Трутнев будет похоронен в Сарове

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Похороны российского физика Юрия Трутнева, скончавшегося накануне, пройдут в Сарове Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ в субботу.

"Похороны Юрия Трутнева запланированы на вторник в Сарове" - сказал представитель пресс-службы.

В пятницу стало известно, что на 94-м году жизни скончался академик Трутнев, которого считают одним из создателей отечественного "ядерного щита".

Трутнев внес ключевой вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.

Трутнев до последнего времени работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.