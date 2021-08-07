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Российские военные провели под Калининградом учения с С-400

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Зенитный ракетный полк Балтийского флота России провел учение с расчетами систем ПВО С-400 по отражению авианалета условного противника, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей", - говорится в сообщении.

По словам военных, в ходе тренировки расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и выполнили электронные пуски ракет. В роли условного противника выступили истребители Су-27 Балтфлота РФ.

Система С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Балтийский флот С-400

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