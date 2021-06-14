Эрдоган заявил о неизменности позиции Турции по российским С-400

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с американским коллегой Джо Байденом, что проинформировал лидера США об отсутствии изменений в позиции Анкары по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Позиция Турции относительно поставок ЗРС С-400 остается неизменной. Я сообщил об этом президенту (Байдену - ИФ)", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров НАТО.

Он также сообщил о том, что договорился с Байденом регулярно использовать каналы прямого диалога для укрепления двусторонних отношений.

"В турецко-американских отношениях нет ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить. Масштабы сотрудничества двух стран намного шире и ценней, нежели разногласия", - добавил турецкий лидер.

Ранее в этом году Эрдоган предупреждал, что Анкара будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках С-400. По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Президент подчеркивал, что решения в этой сфере - суверенное право Анкары.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме того, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400. Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.