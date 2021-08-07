В жилом доме в Новом Уренгое произошел взрыв бытового газа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в жилом доме на Ямале, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Взрыв прогремел в пятиэтажном восьмиподъездном доме в Новом Уренгое в квартире на третьем этаже. В доме треснула одна из стен, начался пожар", - рассказал он.

Проводится эвакуация жильцов дома.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" подтвердили, что произошел хлопок бытового газа в квартире жилого дома в Новом Уренгое. По ее данным, предварительно пострадавших и погибших нет.

В МЧС сообщили, что производится эвакуация первого подъезда дома. Частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде.

Позже в пресс-службе губернатора региона рассказали "Интерфаксу", что, по предварительным данным, в результате взрыва газа в одной из квартир дома в Новом Уренгое пострадал один человек. Как отмечается, это мужчина около 40 лет, он пострадал несильно. Собеседник агентства также уточнил, что пострадавший находился в квартире, где произошел инцидент.